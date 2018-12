Dänemark verlangt Handschlag für Staatsbürgerschaft – als Diskriminierung von Muslimen kritisiert

Wer die dänische Staatsbürgerschaft annehmen will, muss das in Zukunft mit einem Handschlag besiegeln. Das dänische Parlament verabschiedete am Donnerstag ein Gesetz, wonach der Händedruck fortan ein fester Bestandteil der Zeremonie sein soll.