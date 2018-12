Santa in Zivil: Geschäftsmann verschenkt Flugmeilen an alle, die Verwandte besuchen wollen

Quelle: AFP Santa in Zivil: Geschäftsmann verschenkt Flugmeilen an alle, die Verwandte besuchen wollen (Symbolbild)

Weihnachtswunder gibt es doch: Der US-Amerikaner Peter Shankman ist ein Vielreisender, der während der letzten Jahre oft in den USA, nach Europa und Asien flog und viele Flugmeilen sammelte. Er verteilte diese zunächst an Familienangehörige und Kollegen, wurde die Meilen aber trotzdem nicht alle los. So beschloss er, sein virtuelles Vermögen sinnvoll einzusetzen, indem er es seit 2004 an jene verschenkt, die zu Weihachten ihre Verwandten besuchen wollen, sich das aber nicht leisten können.