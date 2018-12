Putin über May: Sie muss Willen der Bevölkerung durchsetzen, sonst ist es kein Referendum

Während seiner bereits 14. großen Pressekonferenz hat der russische Präsident Wladimir Putin auf die Fragen der Journalisten aus aller Welt geantwortet. Natürlich ging auch das Thema Brexit nicht am russischen Staatsoberhaupt vorbei. Der Brexit werde sich geringstmöglich auf Russland auswirken, behauptete Wladimir Putin. Der Austritt Großbritanniens aus der EU werde Konsequenzen für die europäische Wirtschaft und Weltwirtschaft haben und insofern indirekt auch Russland betreffen.

"Übrigens verstehe ich die Position der britischen Premierministerin. Sie kämpft für den Brexit. Sie sollen darüber selbst entscheiden. Das geht uns nichts an, sonst wirft man uns noch etwas vor. Aber das Referendum fand doch statt. Was bleibt May noch übrig? Sie muss den Willen der Bevölkerung durchsetzen, der beim Referendum zum Ausdruck gebracht wurde. Sonst ist es kein Referendum", so Wladimir Putin.

