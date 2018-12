Putin zu Kertsch-Krise: Poroschenko schickte Ukrainer in den Tod, um sein Rating anzukurbeln

Quelle: Sputnik Putin zu Kertsch-Krise: Poroschenko schickte Ukrainer in den Tod, um sein Rating anzukurbeln

Der Präsident Petro Poroschenko habe ukrainische Militärs entsandt, um bei der Provokation in der Straße von Kertsch zu sterben, was seine Zustimmungsrate vor den Präsidentschaftswahlen hätte drastisch erhöhen sollen. Das erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am 20. Dezember bei seiner Pressekonferenz in Moskau.