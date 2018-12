Mord an Studentinnen in Marokko möglicherweise Terrortat

Quelle: AFP 28-jährige Maren Ueland aus Norwegen, die zusammen mit ihrer 24-jährigen Begleiterin Louisa Vesterager Jespersen aus Dänemark in Marokko getötet wurde

Der Mord an zwei skandinavischen Touristinnen in Marokko hat in den Heimatländern der beiden Frauen große Bestürzung ausgelöst. Dänemarks Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen sagte am Donnerstag: "Eine Ferienreise wurde zu einem Alptraum. Die 24 und 28 Jahre alten Studentinnen aus Norwegen und Dänemark wurden auf bestialische Weise ermordet." Vieles deute darauf hin, dass es sich bei dem Mord um eine Terrortat handele.