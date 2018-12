Chinesische Stadtverwaltung verbietet Weihnachten

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Eine chinesische Stadt bekommt in diesem Jahr Medienberichten zufolge kein Weihnachten. Die Behörden in der Stadt Langfang in der chinesischen Provinz Hebei sollen nach Angaben der Hongkonger Zeitung South China Morning Post angeordnet haben, dass alle festlichen Dekorationen entfernt werden. Der Grund dafür sei die "Aufrechterhaltung der Stabilität" in der Stadt.