Vier mumifizierte Leichen in Moskauer Krebsklinik entdeckt

Quelle: www.globallookpress.com Vier mumifizierte Leichen in Moskauer Krebsklinik entdeckt (Symbolbild)

In einem onkologischen Zentrum in Moskau sind am 17. Dezember vier mumifizierte Leichen entdeckt worden. Die sterblichen Überreste sowie ein Teil eines weiteren Beines befanden sich in drei hölzernen Kisten in einem Gefrierraum in der Leichenhalle der Klinik.