Frau fährt ihren Audi Q5 ins eigene Schwimmbecken – Nachbarn sollen Platz für Kran freihalten

Im Norden des argentinischen Ballungsraums Gran Buenos Aires hat sich am Wochenende ein kurioser Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau "parkte" ihren Audi Q5 im eigenen Schwimmbecken. Nach Angaben der Fahrerin soll das Malheur infolge eines "mechanischen" Problems passiert sein.

Um das rund 80.000 US-Dollar teure Auto aus dem Wasser zu holen, musste die Frau einen Kran bestellen. Dafür informierte sie auch die Nachbarn per WhatsApp über die geplante Bergungsoperation. In der Audio-Nachricht wurde der Besitzer eines gewissen Ford Focus eindringlich gebeten, sein Fahrzeug umzuparken, damit sich der Kranführer an die Arbeit machen konnte. Sowohl diese Audiodatei als auch die Fotos mit Seltenheitswert von der Luxuskarosse im Schwimmbecken verbreiteten sich in Argentinien viral.

Nota mental

La cochera nunca debe desembocar en la pileta.

Sobre todo si vivis en zona norte.#AlertasTransitopic.twitter.com/Z1QQNeokLc — Estado del Transito #AlertasTransito (@AlertasTransito) 16. Dezember 2018

Así rescataban al Audi que se cayó en la pileta de un Country 🤷‍♂️😒 pic.twitter.com/bFm3d3Fm1K — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) 16. Dezember 2018

Mehr zum Thema - Gelöste Beziehung: Russisches Model streitet sich mit US-Bankier und ertränkt dessen Mercedes