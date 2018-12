Razzia und neun Festnahmen nach Hooligan-Überfall auf Zug

Quelle: www.globallookpress.com Razzia und neun Festnahmen nach Hooligan-Überfall auf Zug (Symbolbild)

Vier Monate nach einem Hooligan-Überfall auf einen Zug in Sachsen-Anhalt hat es in Magdeburg eine Razzia mit acht Festnahmen gegeben. Mehrere Wohnungen wurden durchsucht, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte nicht in seiner Wohnung angetroffen werden. Alle Festgenommenen sollen im Laufe des Tages vernommen werden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um gewaltbereite Fußball-Fans. Der MDR hatte zunächst berichtet.