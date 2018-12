Mann lässt Granatwerfer im Taxi liegen: Ukrainische Polizei ermittelt wegen illegalen Waffenbesitzes

Quelle: Sputnik

Ein ukrainischer Taxifahrer hat auf dem Rücksitz seines Autos einen Granatwerfer gefunden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, dem 18. Dezember, in der Stadt Nikopol im Gebiet Dnipropetrowsk. Der Fahrer teilte der Polizei mit, dass ein Passagier die in einem Sack befindliche reaktive Panzerbüchse "RPG-22" liegen ließ.