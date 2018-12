Trump gründet "Space Command" – Neues Führungskommando fürs Weltall

Quelle: AFP Trump gründet "Space Command" – Neues Führungskommando fürs Weltall (Symbolbild)

Auf dem Weg zu einer geplanten Streitkraft für die Verteidigung im All hat US-Präsident Donald Trump ein neues militärisches Weltraum-Führungskommando ins Leben gerufen. Trump ordnete am Dienstag die Bildung des "United States Space Command" an, wie das Weiße Haus mitteilte.