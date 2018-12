Naturlandschaftspark in China bietet kostenlosen Eingang für Huawei-Nutzer

Die Verhaftung der Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, hat überall große Wellen geschlagen. Reagiert haben nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern auch Menschen, die mit dieser Affäre scheinbar nichts zu tun haben. Ein Naturpark in China solidarisiert sich mit der in Kanada festgenommenen Finanzchefin und zeigt seine Unterstützung und Anteilnahme auf eine ganz besondere Weise.

Der Shennong Mountain Scenic Park in der Provinz Henan im Osten Chinas erlässt Besuchern, die ein Huawei-Handy besitzen, die Eintrittsgebühr."Benutzt Huawei-Handys, macht tolle Fotos in den Bergen. Wir wünschen allen Freunden aus aller Welt, die Huawei unterstützen, viel Glück und Erfolg", hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des Naturparks. Allerdings empfanden manche Internet-Nutzer eine solch zuvorkommende Behandlung von Huawei-Fans als diskriminierend gegenüber anderen Besuchern.

Meng Wanzhou wurde am 1. Dezember in Kanada festgenommen.

