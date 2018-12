Jugendlicher wegen Freudensbekundung über Straßburg-Terror im Internet verurteilt

Weil er in sozialen Medien Freude über den Terroranschlag in Straßburg geäußert hat, ist ein 18-Jähriger zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Straßburger Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag entsprechende französische Medienberichte. Demnach wurde der Mann bereits am Montag wegen "Verherrlichung von Terrorismus" verurteilt.