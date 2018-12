Türkisches Gericht verurteilt Gülen-Neffen zu Haft

Quelle: www.globallookpress.com Türkisches Gericht verurteilt Gülen-Neffen zu Haft (Symbolbild)

Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat einen Neffen des islamischen Predigers Fethullah Gülen zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Seinem Neffen Selman Gülen sei wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" der Prozess gemacht worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag berichtete.