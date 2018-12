Logopädin verliert Job an US-Schule, da sie pro-israelischen Eid nicht anerkennt

Quelle: www.globallookpress.com Logopädin verliert Job an US-Schule, da sie pro-israelischen Eid nicht anerkennt (Symbolbild)

Ein Schulbezirk in Texas hat den Arbeitsvertrag einer Logopädin an der Grundschule Pflugerville Independent School District nicht verlängert, da sie einen neuen Vertragspunkt nicht unterzeichnen wollte. Dieser sieht vor, Israel während der Vertragsdauer nicht zu boykottieren. Die Pädagogin ist seit dem Jahr 2009 an der Schule tätig. Nun hat Bahia Amawi eine Klage wegen Verletzung der Redefreiheit eingereicht.