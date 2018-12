Historisches Gerichtsurteil: Homosexueller Mann darf sein Kind von Leihmutter adoptieren

Ein schwuler Mann hat in Singapur ein Gerichtsverfahren gewonnen, durch das er sein eigenes Kind adoptieren kann, das ihm von einer Leihmutter geboren wurde. Der 46-jährige Mann und sein Partner führten die Leihmutterschaft für umgerechnet 177.000 Euro in den USA durch, weil die Methode in Singapur verboten ist.