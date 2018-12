Tierische Grüße: Frauchen verschickt versehentlich ihre Katze mit der Post

Quelle: www.globallookpress.com Tierische Grüße: Frauchen verschickt versehentlich Katze mit der Post (Symbolbild)

Jackie Lake, eine Kanadierin aus der Stadt Halifax, hat vor einigen Tagen ihre Katze "verloren". Das Tier war derweil in einem Postkarton nach Montreal unterwegs. Das Frauchen bemerkte nicht, dass der einjährige Baloo in einen Karton huschte, bevor seine Besitzerin diesen Karton am 6. Dezember mit der Post an einen Freund verschickte. "Die Katze war mucksmäuschenstill", erzählt Lake.