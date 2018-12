Von der Leyen zu Besuch bei deutschen Soldaten in Afghanistan (Archivbild)

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist zu einem Weihnachtsbesuch bei deutschen Soldaten in Afghanistan eingetroffen. Die CDU-Politikerin landete am Montag im nordafghanischen Masar-i-Scharif, wo sie die militärische Führung des deutschen Einsatzkontingents traf und den Weihnachtsmarkt im Bundeswehrlager Camp Marmal besuchen wollte.

In dem von der Bundeswehr geführten Feldlager sind rund 2.000 Soldaten aus 21 Nationen untergebracht. Auf dem Gelände befinden sich Unterkünfte, Werkstätten und logistische Unterstützungseinrichtungen, aber auch ein Krankenhaus, eine Truppenküche, Sportstätten sowie eine Kirche. Deutschland beteiligt sich an der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" in Afghanistan mit bis zu 1300 Soldaten. (dpa)