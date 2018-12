FSB hebt zwei illegale Waffenwerkstätten in Russland aus

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat der Tätigkeit einer kriminellen Gruppierung Einhalt geboten, die Waffen und Munition in illegalen Werkstätten anfertigte und dann in Russland verkaufte. Der Hintermann und die Mitglieder der Gruppierung wurden in vier verschiedenen Gebieten festgesetzt.