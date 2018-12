Von Fluten mitgerissenes Nashorn kehrt aus Indien nach Nepal zurück

Quelle: www.globallookpress.com Von Fluten mitgerissenes Nashorn kehrt aus Indien nach Nepal zurück (Symbolbild)

Ein seltenes Nashorn, das bei Überschwemmungen aus Nepal nach Indien getrieben war, ist nach mehr als einem Jahr zurückgebracht worden. Das etwa 20 Jahre alte Weibchen wurde am Sonntag im nordindischen Bundesstaat Bihar gefunden, wie der oberste Parkaufseher Bed Kumar Dhakal am Montag mitteilte. Es sei betäubt und per Laster sowie Boot zurück in den südnepalesischen Chitwan-Nationalpark gebracht worden.