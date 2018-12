Hunderte Migranten belagern Pariser Nationaltheater und verlangen Treffen mit Innenminister

Quelle: AFP Hunderte Migranten belagern Pariser Nationaltheater und verlangen Treffen mit Innenminister (Archivbild)

Über 200 Migranten haben am Sonntagabend in Paris versucht, in das Gebäude des Nationaltheaters Comédie-Française einzudringen, um ein Treffen mit den französischen Behörden zu ersuchen. Dies berichtete am Montagmorgen der französische Radiosender France Info.