Ghana gegen Gandhi: Statue des Aktivisten aufgrund früher rassistischer Aussagen demontiert

Quelle: AFP Ghana gegen Gandhi: Statue des Aktivisten aufgrund früher rassistischer Aussagen demontiert (Symbolbild)

Ein Denkmal des berühmten indischen Aktivisten und Pazifisten Mahatma Gandhi wurde letzten Dienstag vom Campus der Universität von Ghana demontiert, nachdem Studenten sich wegen seiner rassistischen Aussagen in Bezug auf Afrikaner beschwert hatten. Das Denkmal wurde vor zwei Jahren in Ghanas Hauptstadt Accra eröffnet. Der Aktivist lebte in Südafrika, bevor er als Rechtsanwalt und Widerstandskämpfer in Indien tätig wurde.