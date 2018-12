Theresa May will kein neues Brexit-Referendum

Die britische Premierministerin Theresa May will keine zweite Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs. "Das Parlament hat die demokratische Pflicht, das umzusetzen, wofür das britische Volk gestimmt hat", sagte die Politikerin nach Angaben des britischen Senders BBC vom Sonntag. Dem früheren Premierminister Tony Blair von der oppositionellen Labour-Partei warf Theresa May demnach vor, die Verhandlungen zu untergraben, indem er für ein zweites Referendum trommele.