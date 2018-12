Arabische Liga kritisiert Australiens Anerkennung von West-Jerusalem als Israels Hauptstadt

Die Arabische Liga hat Australiens Anerkennung von West-Jerusalem als Israels Hauptstadt als unausgewogen kritisiert. Die australische Entscheidung sei beunruhigend, erklärte der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Ghait, am Sonntag in Abu Dhabi am Rande einer Konferenz. Sie verstoße gegen das internationale Recht und die Rechte der Palästinenser.