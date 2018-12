Ein Todesopfer und 44 Verletzte bei Reisebus-Unfall bei Zürich

Bei einem Verkehrsunfall eines Reisebusses bei Zürich ist am Sonntagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Weitere 44 Menschen, unter ihnen zehn russische Bürger, wurden verletzt. Wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte, soll das Fahrzeug ins Schleudern geraten und in eine Mauer geprallt sein.

Der Unfall ereignete sich demnach kurz vor 4:15 Uhr auf der Anfahrt in die Stadt. Nach Angaben der Zeitung Blick war der Reisebus von Genua nach Düsseldorf unterwegs. Er gehörte einem Subunternehmen des Fernreiseanbieters Flixbus. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beim Todesopfer handelte es sich um eine Frau. Der Fahrer befand sich unter den drei Schwerverletzten. Nach Angaben der russischen Botschaft in Bern wurden alle zehn Bürger Russlands ins Krankenhaus gebracht. Am frühen Morgen herrschte in mehreren Gebieten der Schweiz Schneefall. Meteorologen warnten vor Glatteis. (Blick/RIA Nowosti)

Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. @RusEmbSwiss находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями. pic.twitter.com/5mvMX7FZBm — Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 16. Dezember 2018

Mehr zum Thema - Nepal: Bus mit Trauergästen stürzt in 400 Meter Tiefe – mindestens 20 Insassen tot