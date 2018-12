New Jersey verbietet als erster US-Bundesstaat Zirkusnummern mit Wildtieren

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Der Gouverneur des US-Bundesstaates New Jersey, Phil Murphy, hat am Freitag ein Gesetz unterzeichnet, das die Zirkusnummern mit wilden und exotischen Tieren verbietet. Das Verbot betrifft darüber hinaus Messen, Karnevale, Straßenumzüge und Streichelzoos. Somit ist New Jersey der erste US-Bundesstaat, in dem Tiere vor Ausbeutung und Misshandlung auch in Wanderzirkussen schützt werden.