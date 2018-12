Griechische Zoomitarbeiter töten zwei entlaufene Jaguare

Mitarbeiter eines Zoos in Griechenland haben zwei seltene Jaguare erschossen. Der Vorfall wurde erst am Samstag in einer Mitteilung des Attica Zoological Park bei Athen bekanntgegeben, obwohl er sich noch Anfang Dezember ereignet hatte. Demnach seien die Großkatzen namens Jenny und Spotty aus ihrem Gehege entlaufen und hätten somit das Wachpersonal auf den Plan gerufen.