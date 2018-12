Queen ernennt neuen Generalgouverneur Australiens

Die britische Königin hat Ex-General David Hurley zu ihrem neuen Repräsentanten in Australien ernannt. Er werde Anfang kommenden Jahres seinen Posten antreten, wenn der bisherige Generalgouverneur Peter Cosgrove in den Ruhestand gehe. Dies teilte der Buckingham Palast am späten Samstagabend mit.