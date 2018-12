Nigerias Militär hebt Arbeitsverbot gegen UNICEF wieder auf

Das nigerianische Militär hat ein am Freitag gegen das UN-Kinderhilfswerk UNICEF verhängtes Arbeitsverbot wieder aufgehoben. In einer Mitteilung hieß es, die Entscheidung sei geändert worden, nachdem sich "wohlwollende und betroffene Nigerianer" eingeschaltet hätten.

Der Vorwurf des Militärs lautete zunächst, die internationale Organisation habe mit einem Trainingsprogramm für Einheimische in der Stadt Maiduguri den Anti-Terror-Kampf "sabotiert". Am Abend teilten hochrangige Armeeangehörige dann mit, sie hätten die UNICEF-Vertreter dringend darum gebeten, alles zu unterlassen, was den Kampf der Regierung gegen Boko Haram untergraben könne. Eine UNICEF-Stellungnahme dazu lag zunächst nicht vor.

Das UN-Kinderhilfswerk engagiert sich in Nigeria vor allem im umkämpften Nordosten des Landes. Dort wird die islamistische Terrororganisation Boko Haram für etliche Angriffe, auch auf Zivilisten, verantwortlich gemacht. (dpa)