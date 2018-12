Emir von Katar ruft zu Dialog in Golfkrise auf

In der andauernden Krise am Golf hat der Emir von Katar Saudi-Arabien und dessen Verbündete aufgerufen, den Boykott Katars zu beenden und gemeinsam an einer Lösung des Konflikts zu arbeiten. Die Unterschiede könnten durch einen Dialog überbrückt werden, sagte Tamim bin Hamad Al Thani am Samstag bei einer Konferenz in Doha. Dazu müsse der Boykott Katars aber beendet werden und die anderen Länder müssten aufhören, sich in interne Angelegenheiten einzumischen.