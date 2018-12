Rekordhalter von Nordamerika: Kanadische Firma entdeckt Riesendiamant

Quelle: Reuters Rekordhalter von Nordamerika: Kanadische Firma entdeckt Riesendiamant (Symbolbild)

Das kanadische Unternehmen Dominion Diamond Mines hat den bislang größten Diamanten Nordamerikas entdeckt. Die Firma gab das am Donnerstag in einer Presse-Mitteilung bekannt. Der 552 Karat schwere Edelstein sei demnach schon im Oktober 2018 im Diamantbergwerk Diavik in den Nordwest-Territorien gewonnen worden.