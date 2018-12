Nigerias Militär stoppt Arbeit von UNICEF wegen Terrorvorwürfen

Das nigerianische Militär hat die Arbeit von UNICEF in dem Land vorerst untersagt und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UN) vorgeworfen, Terroristen unterstützt zu haben. In einer Erklärung des Militärs hieß es am Freitag, die Organisation habe "ihre vorrangige Aufgabe" aufgegeben, sich etwa um das Wohlergehen von Kindern zu kümmern. Stattdessen sei sie nun damit beschäftigt, "ausgewählte Personen für heimliche Aktivitäten auszubilden".