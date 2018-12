28 Verletzte bei Straßenbahn-Unfall in Lissabon

Quelle: Reuters 28 Verletzte bei Straßenbahn-Unfall in Lissabon (Symbolbild)

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist eine Straßenbahn entgleist und umgekippt. Dabei wurden am Freitagabend im Bezirk Lapa nach Angaben der Rettungsdienste 28 Menschen leicht verletzt. Die Straßenbahn wurde zerstört, auf Bildern waren Trümmer vor einem Haus an einer Kreuzung zu sehen.