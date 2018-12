US-Amerikaner fahndet nach vermisstem Vater und findet dessen Überreste im eigenen Keller

Für Mike Carroll von der Insel Long Island im US-Bundesstaat New York ist eine über ein halbes Jahrhundert lange Suche nach seinem verschollenen Vater durch eine erstaunliche Entdeckung zu Ende gegangen. Bei der Durchsuchung seines Kellers stießen er und seine beiden Söhne auf die Knochen eines Mannes, der laut einer DNA-Analyse als der vermisste George Carroll identifiziert wurde.

Der Veteran des Koreakrieges war im Jahr 1961 spurlos verschwunden, als sein Sohn Mike erst acht Monate alt gewesen ist, schreibt die Zeitung New York Post. Seitdem habe sich der US-Amerikaner immer wieder darum bemüht, das Rätsel um das mysteriöse Schicksal seines Vaters zu entschlüsseln. Einmal soll er von einem Medium erfahren haben, dass sein Vater an einer stumpfen Gewalteinwirkung durch einen Schlag mit einem Rohr gestorben sei. Nach der Untersuchung der sterblichen Überreste bestätigten die Ermittler diese These. Mittlerweile wird der Fall von der Polizei als "Mord" behandelt, allerdings hält Carroll Junior die unglaubliche Enthüllung für bereits "widerfahrene Gerechtigkeit".

