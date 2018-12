Rattenkot in Küche und Insekten auf Brot in Schulkantinen Italiens

Quelle: AFP Rattenkot in Küche und Insekten auf Brot in Schulkantinen Italiens (Symbolbild)

Eine Inspektion in mehr als 200 italienischen Schulkantinen hat in zwei krassen Fällen Rattenkot in der Küche und Insekten im Sandwich zu Tage befördert. Von 224 landesweit untersuchten Schulküchen habe mehr als ein Drittel gegen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften verstoßen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit.