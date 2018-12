Bombenfund in Köln: 8.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Quelle: www.globallookpress.com Bombenfund in Köln: 8.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen (Symbolbild)

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Köln müssen etwa 8.000 Menschen am Freitag kurzfristig ihre Häuser verlassen. Die am Morgen gefundene englische Fünf-Zentner-Bombe solle "schnellstmöglich" unschädlich gemacht werden, teilte die Stadt mit.