Köder für Paket-Diebe: US-Polizei geht mit unechten Amazon-Paketen gegen Kriminelle vor

Die Polizei in der US-amerikanischen Stadt Jersey City im Bundesstaat New Jersey kooperiert jetzt mit dem Online-Versandhändler Amazon, um der steigenden Anzahl der Paket-Diebstähle entgegen zu wirken.

Mit den Attrappen, die wie gewöhnliche Amazon-Pakete aussehen, will die Polizei Diebe fangen, die zugestellte Sendungen vor Häusern entwenden. Die Polizei hat versteckte Türklingel-Kameras in Häusern installiert und Fake-Amazon-Pakete mit GPS-Ortungsgeräten ausgestattet. Die neue Herangehensweise wird in den Bezirken getestet, die am meisten von solchen Diebstählen betroffen sind. Einige Polizisten haben sich bereit erklärt, auch in ihren Häusern Köder zu platzieren.

Das neue Programm ist in Jersey City seit Dienstag in vollem Gange, wobei bereits mehrere Diebe festgenommen werden konnten. In einem Fall soll es nur drei Minuten gedauert haben, bis das Paket gestohlen wurde.

Mehr zum Thema - Amazon erhöht den Mindestlohn in den Vereinigten Staaten und Großbritannien