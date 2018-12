Sibirischer Miniaturenmeister stellt Mammutfigur auf Mammuthaar

Der Mikro-Miniaturenkünstler Wladimir Aniskin aus Nowosibirsk hat eine so kleine Mammutstatuette angefertigt, dass er sie auf der Schnittfläche eines schräg aufgeschnittenen Mammuthaares aufstellen konnte. Er gibt an, dass er zuerst das Mammuthaar längs hohlbohren und die nur 175 Mikrometer hohe Figur in diesem platzieren wollte. Doch das Haar erwies sich anders als das von Mensch oder Pferd als zu hart und unelastisch und brach bei den Bohrversuchen ständig.