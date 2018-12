Tödliche Meditation im Wald: Leopard tötet Mönch in Indien

Quelle: AFP Tödliche Meditation im Wald: Leopard tötet Mönch in Indien (Symbolbild)

Ein wilder Leopard hat am Mittwoch im indischen Bundesstaat Maharashtra einen buddhistischen Mönch getötet. Rahul Walke begab sich in den um seinen Tempel liegenden Wald, um unter einem Baum zu meditieren. Er ging dabei recht tief in den Wald hinein, obwohl die Forstbehörde des Tigerreservats Tadoba die Mönche davor eindringlich gewarnt hatte.