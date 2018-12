Bayern: Baustellenfahrzeug kracht in Reisebus - 22 Verletzte

Quelle: www.globallookpress.com

22 Menschen sind bei einem Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Baustellenfahrzeug am Donnerstagabend in Bayern verletzt worden. Der 51 Jahre alte Fahrer des Reisebusses sowie drei Insassen des Baustellenfahrzeugs wurden schwer verletzt, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Das Baustellenfahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 26 in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Reisebus kollidiert.