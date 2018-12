Zwei satte Menschenfresser aus Südafrika bekommen lebenslänglich

Quelle: Reuters Zwei satte Menschenfresser aus Südafrika bekommen lebenslänglich (Symbolbild)

Ein Gericht in Südafrika hat am Mittwoch zwei Männer, die eine Frau getötet und deren Fleisch verzehrt haben sollen, zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Richter Peter Olsen bezeichnete die Tat des 33-jährigen Nino Mbatha und des 32-jährigen Lungisani Magubane als "abscheulichstes Verbrechen". Ein dritter Verdächtiger wurde freigesprochen. Am Anfang hatte die Polizei gegen sieben Personen wegen des Mordes an der 24-jährigen Zanele Hlatshwayo und der Menschenfresserei ermittelt.