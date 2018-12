Zahl der Todesopfer nach Straßburger Terroranschlag steigt auf drei

Quelle: Reuters Zahl der Todesopfer nach Straßburger Terroranschlag steigt auf drei

Die Zahl der Todesopfer des Straßburger Terroranschlags ist von zwei auf drei gestiegen. Ein viertes Opfer sei hirntot, bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Paris. Der Attentäter war am Donnerstag weiter auf der Flucht.