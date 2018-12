Assange: "Man will mich zum Schweigen bringen – nur auf raffiniertere Art als Khashoggi"

Quelle: AFP Assange: "Man will mich zum Schweigen bringen – nur auf raffiniertere Art als Khashoggi"

Julian Assange hat am Mittwoch in Quito bei einer Anhörung, an der er per Telekonferenz teilnahm, seine ecuadorianischen Gastgeber beschuldigt, ihn ausspioniert und die so erhaltenen Informationen an die USA weitergegeben zu haben. Er warf den ecuadorianischen Behörden "Kommentare von bedrohlicher Natur" vor und nannte Versuche, ihn durch Blockade seiner journalistischen Arbeit zum Schweigen zu bringen, eine etwas raffiniertere Art als im Falle des Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi.