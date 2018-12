Südrussland: Unbekannter wirft Handgranate auf Sicherheitskräfte

Quelle: Sputnik Südrussland: Unbekannter wirft Handgranate auf Sicherheitskräfte (Symbolbild)

In der südrussischen Stadt Nazran hat ein Unbekannter gegen 18 Uhr eine Handgranate auf Sicherheitskräfte in der Nähe eines Einkaufzentrums geworfen. Der Vorfall ereignete sich, als die Polizei mehrere Personen festnahm, die des Terrorismus verdächtigt werden. Zwei Polizisten wurden verletzt, sie wurden mit Splitterverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.