Kartendienst versucht, geheime Einrichtungen in Israel und Türkei zu verstecken – und enthüllt sie

© yandex.ru

Willst du Interesse an ein geheimes Objekt auf Satellitenbildern wecken? Verpixele es einfach. Der russische Online-Kartendienst Yandex.Maps hat geheime Einrichtungen in der Türkei und Israel sowie zwei NATO-Militärstützpunkte enthüllt. Das geht aus einer Studie der Föderation von amerikanischen Wissenschaftlern hervor. Dem Experten Matt Korda zufolge sind einige Grundstücke in diesen zwei Ländern entlang der Randlinie komplett verpixelt – im Unterschied zu Google Earth.