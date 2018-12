US-Repräsentantenhaus erkennt sogenannten "Holodomor" als Völkermord an Ukrainern an

Quelle: Sputnik US-Repräsentantenhaus erkennt sogenannten "Holodomor" als Völkermord an Ukrainern an (Archivbild: ukrainischer Präsident Petro Poroschenko am "Holodomor"-Mahnmal in Washington, 20.06.2017)

Die Hungersnot der Jahre 1932-1933 in der Ukraine wurde vom Repräsentantenhaus des US-Kongresses als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt. Diese Botschaft verkündete der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, wie es seine Gepflogenheit und Sitte ist, in den sozialen Netzwerken. Er nannte es eine "zweifelsohne geschichtsträchtige Entscheidung, nunmehr des gesamten US-Kongresses."