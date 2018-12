Leichen von zwei isländischen Bergsteigern 30 Jahre nach ihrem Verschwinden im Himalaya entdeckt

Quelle: Reuters Leichen von zwei isländischen Bergsteigern 30 Jahre nach ihrem Verschwinden im Himalaya entdeckt

Ein US-amerikanischer Hochgebirgstourist hat am Rande eines Gletschers im Gebirge an der Grenze zwischen Tibet und Nepal die menschlichen Überreste der isländischen Alpinisten Kristinn Runarsson und Thorsteinn Gudjonsson entdeckt, die seit über 30 Jahren vermisst wurden. Das hat der schottische Gipfelstürmer Steve Aisthorpe, der die beiden bei ihrer letzten Expedition begleitet hatte, gegenüber der Zeitung Church of Scotland mitgeteilt.