Poroschenko spricht von Krieg gegen Russland – aber nur bei FOX & Facebook

© FOX News via Facebook Poroschenko spricht von Krieg gegen Russland – aber nur bei FOX & Facebook (Screenshot vom betreffenden Videoclip auf der Facebook-Seite von Petro Poroschenko. Gut zu sehen: Thema der Ausgabe "Putin must be punished" [dt.: "Putin muss bestraft werden"])

Von einem Beginn des Krieges mit Russland sprach Petro Poroschenko in einer Sendung von FOX News. Damit kommentierte der ukrainische Präsident den Vorfall, der sich in der Straße von Kertsch zwischen zwei Artillerieschnellbooten, einem Schlepper der ukrainischen Seestreitkräfte und dem Grenzschutzdienst des russischen FSB am 25. November ereignet hatte.