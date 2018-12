Mit Auto in Menschenmenge gerast – Todesstrafe für Amokläufer in China

Quelle: www.globallookpress.com Mit Auto in Menschenmenge gerast – Todesstrafe für Amokläufer in China (Symbolbild)

Nach einer Attacke mit 15 Todesopfern ist in China ein Mann zum Tode verurteilt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete, war der Verurteilte im September in der Stadt Hengyang zunächst mit einem SUV-Geländewagen auf einem öffentlichen Platz in eine Menschenmenge gerast. Dann setzte er seinen Angriff mit einer Schaufel und einem Messer fort, wodurch es 43 Verletzte gab, .