Servicezentrum für russische Hubschrauber öffnet in Peru: Aufträge bis 2023, Ziel – Rest der Region (Archivbild: Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski verschafft sich ein Bild von der Überflutung in Piura im Norden des Landes aus dem Cockpit eines Hubschraubers Typ Mi-8ATM oder Mi-17. 28.03.2018).

Ein Reparatur- und Wartungszentrum für russische Hubschrauber des Mil-Konstruktionsbüros hat in Lima eröffnet – und ist jetzt schon bis 2023 mit Aufträgen versorgt. Das auf SEMAN, dem Gelände der Luftwaffe des Landes, gelegene Helicentro Peru spezialisiert sich auf zivile Maschinen der Mi-8/17-Reihe. Spezialisten der Holding "Hubschrauber Russlands", mit deren Unterstützung das Helicentro Peru eröffnet wurde, werden dort Maschinen derselben Reihe des peruanischen Militärs generalüberholen.

Peru ist der größte Nutzer von Hubschraubern aus russischer Herstellung in Lateinamerika. Das kleine Land betreibt momentan über 100 russische Hubschrauber. Doch "Hubschrauber Russlands"-Leiter Andrei Boginski sieht da deutlich Luft nach oben, im wahrsten Sinne des Wortes: "[...] Die geographische Lage Perus und die Produktionskapazitäten [unseres] Betriebs erlauben es, auch Aufträge aus anderen Ländern der Region in Betracht zu ziehen", zitiert TASS Der Pressedienst der Holding betonte: Dank dem Helicentro ist es nun möglich geworden, alle Arbeiten an den Maschinen im Lande durchzuführen.

Hubschrauber der Reihe Mil Mi-8/17 sind weltweit als zuverlässige und leistungsfähige Maschinen mit geringen Wartungsansprüchen bekannt. Sie werden bei humanitären Einsätzen, als Rettungshubschrauber und für Lasten- und Personenbeförderung sowie als militärische Mehrzweckhubschrauber mit und ohne Bewaffnung genutzt.

Mehr zum Thema – "Hubschrauber Russlands" erlangen auf Demo-Tour in Asien Aufträge für 70 Maschinen